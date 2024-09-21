Курица и хрустящий лаваш: рецепт на сковороде

Этот вариант любимого сочного блюда готовлю на сковороде, особым способом заворачиваю уже в тоненький лаваш!

Требуется:

-3 круглых лаваша 🫓

4 больших куриных бедра

-сухой чеснок, любимые специи соль да перец, масло

-1средняя луковица

-не большой кабачок

-1 большой болгарский перец 🫑

-сыр, у меня моцарелла была

-ароматные травы по желанию

на соус:

-банка густой сметаны 15%

-1 большая ст. л. зерновая горчица

-3 ст. л. соус барбекю

-пучок разной зелени петрушка, кинза, зеленый лук

курицу нарезаю кусочками примерно 1.5 на 1.5 см, щедро добавляю любимые специи, и обжариваю на масле до готовности, откладываю отдельно.

на той же сковороде сразу жарю лук, потом добавляю болгарский перец и цуккини (все нарезано кубиком) и немного подтушковываю, по желанию, можно еще свежего чеснока в конце добавить.

для соуса смешиваю все ингредиенты, добавляю иссеченную зелень и соль.

половинку лаваша смазываю соусом, кладу курицу и овощи, добавляю любимый сыр, и сворачиваю треугольником защипывая край в образовавшихся кармашек - так изделие будет хорошо держаться.

Потом все прогреваю – поджариваю на сухой уже сковороде когда необходимо!

Получилось ну очень вкусно!

Обнимаю.