Коли світло дали на годину: рецепт найшвидшого персикового джему

Спекотне сонце, пташині співи та... аромат свіжоспеченого персикового джему! Приготувати його неймовірно просто, а результат - справжня насолода на весь зимовий період.

Всього два інгредієнти - і ось у вас на столі найсмачніший у світі персиковий джем! Про це пише shuba.

Інгредієнти:

1,1 кг персиків

500 г цукру

Приготування:

Персики помийте, видаліть кісточки та наріжте шматочками. Перекладіть у каструлю, додайте цукор і ретельно перемішайте. На маленькому вогні тушкуйте персики протягом 20 хвилин. Потім зніміть каструлю з плити, а фрукти подрібніть у блендері до стану пюре. Поверніть персикове пюре на плиту, доведіть до кипіння та варіть ще 10 хвилин. Готовий джем розкладіть у чисті стерилізовані банки, закрутіть кришками. Переверніть банки догори дном, укутайте теплою ковдрою і залиште на добу.

Варіації:

Для більш насиченого смаку можете додати до джему трохи лимонного соку або цедри.

можете додати до джему трохи лимонного соку або цедри. Для екзотики киньте у каструлю з персиками кілька листочків м'яти або базиліку.

киньте у каструлю з персиками кілька листочків м'яти або базиліку. Якщо хочете отримати густіший джем, варіть його трохи довше, ніж зазначено в рецепті.

Нагадаємо, ми вже писали про смачне полуничне варення, яке можна приготувати без цукру.

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