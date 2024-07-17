Коли світло дали на годину: рецепт найшвидшого персикового джему
Спекотне сонце, пташині співи та... аромат свіжоспеченого персикового джему! Приготувати його неймовірно просто, а результат - справжня насолода на весь зимовий період.
Всього два інгредієнти - і ось у вас на столі найсмачніший у світі персиковий джем! Про це пише shuba.
Інгредієнти:
- 1,1 кг персиків
- 500 г цукру
Приготування:
- Персики помийте, видаліть кісточки та наріжте шматочками. Перекладіть у каструлю, додайте цукор і ретельно перемішайте.
- На маленькому вогні тушкуйте персики протягом 20 хвилин. Потім зніміть каструлю з плити, а фрукти подрібніть у блендері до стану пюре.
- Поверніть персикове пюре на плиту, доведіть до кипіння та варіть ще 10 хвилин.
- Готовий джем розкладіть у чисті стерилізовані банки, закрутіть кришками. Переверніть банки догори дном, укутайте теплою ковдрою і залиште на добу.
Варіації:
- Для більш насиченого смаку можете додати до джему трохи лимонного соку або цедри.
- Для екзотики киньте у каструлю з персиками кілька листочків м'яти або базиліку.
- Якщо хочете отримати густіший джем, варіть його трохи довше, ніж зазначено в рецепті.
Нагадаємо, ми вже писали про смачне полуничне варення, яке можна приготувати без цукру.
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