Коли треба підгортати картоплю, щоб збільшити врожайність
Вирощування картоплі – це не просто посадка та збирання бульб. Щоб отримати щедрий дар природи, важливо правильно доглядати за цією культурою. Одним з ключових моментів у догляді є підгортання. Про це пише Майстерня Садівника.
Скільки ж разів за сезон потрібно підгортати картоплю?
На відміну від інших овочів, картопля потребує більш частого підгортання. Ця процедура, за словами досвідчених садівників, може збільшити врожайність на 30%.
Підгортання картоплі треба проводити принаймні два рази за сезон:
- Перший раз: після появи сходів, коли вони досягнуть 5-10 см.
- Другий раз: через 2-3 тижні, коли стебла виростуть до 20-30 см.
- Третій раз (за бажанням): перед цвітінням.
Важливо: підгортання картоплі під час цвітіння не рекомендується, адже це може негативно вплинути на врожайність.
Як правильно підгортати картоплю:
- Робіть це після рясного дощу або поливу, коли ґрунт вологий.
- Використовуйте сапку або лопату, формуючи гребінь навколо стебла.
- Не загортайте рослину занадто глибоко, щоб не засипати листя.
- Не загортайте ґрунт щільно, адже це може ускладнити доступ повітря до коренів.
Читайте також: Коли картопля стає небезпечною для здоров'я
Чи потрібно поливати картоплю після підгортання?
Одразу після підгортання полив не потрібен.
Мульчування:
Деякі городники рекомендують мульчувати міжряддя картоплі після підгортання. Для цього можна використовувати солому, сіно, перепрілу тирсу. Мульчування допоможе зберегти вологу в ґрунті, знизити випаровування та придушити ріст бур'янів.
Нагадаємо, ми вже писали, як не дати картоплі проростати під час зберігання.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!