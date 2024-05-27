Коли треба підгортати картоплю, щоб збільшити врожайність

Вирощування картоплі – це не просто посадка та збирання бульб. Щоб отримати щедрий дар природи, важливо правильно доглядати за цією культурою. Одним з ключових моментів у догляді є підгортання. Про це пише Майстерня Садівника.

Скільки ж разів за сезон потрібно підгортати картоплю?

На відміну від інших овочів, картопля потребує більш частого підгортання. Ця процедура, за словами досвідчених садівників, може збільшити врожайність на 30%.

Підгортання картоплі треба проводити принаймні два рази за сезон:

Перший раз: після появи сходів, коли вони досягнуть 5-10 см. Другий раз: через 2-3 тижні, коли стебла виростуть до 20-30 см. Третій раз (за бажанням): перед цвітінням.

Важливо: підгортання картоплі під час цвітіння не рекомендується, адже це може негативно вплинути на врожайність.

Як правильно підгортати картоплю:

Робіть це після рясного дощу або поливу, коли ґрунт вологий.

Використовуйте сапку або лопату, формуючи гребінь навколо стебла.

Не загортайте рослину занадто глибоко, щоб не засипати листя.

Не загортайте ґрунт щільно, адже це може ускладнити доступ повітря до коренів.

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Чи потрібно поливати картоплю після підгортання?

Одразу після підгортання полив не потрібен.

Мульчування:

Деякі городники рекомендують мульчувати міжряддя картоплі після підгортання. Для цього можна використовувати солому, сіно, перепрілу тирсу. Мульчування допоможе зберегти вологу в ґрунті, знизити випаровування та придушити ріст бур'янів.

Нагадаємо, ми вже писали, як не дати картоплі проростати під час зберігання.

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