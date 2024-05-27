Когда нужно подвернуть картофель, чтобы увеличить урожайность

Выращивание картофеля – это не просто посадка и уборка клубней. Чтобы получить щедрый дар природы, важно правильно ухаживать за этой культурой. Одним из ключевых моментов в уходе является окучивание. Об этом пишет Мастерская Садовника.

Сколько раз за сезон нужно окучивать картофель?

В отличие от других овощей, картофель нуждается в более частом окучивании. Эта процедура, по словам опытных садоводов, может увеличить урожайность на 30%.

Окучивание картофеля нужно проводить по крайней мере два раза за сезон:

Первый раз: после появления всходов, когда они достигнут 5-10 см. Второй раз: через 2-3 недели, когда стебли вырастут до 20-30 см. Третий раз (по желанию): перед цветением.

Важно: окучивание картофеля во время цветения не рекомендуется, ведь это может отрицательно повлиять на урожайность.

Как правильно окучивать картофель:

Делайте это после обильного дождя или полива, когда почва влажная.

Используйте тяпку или лопату, формируя гребень вокруг стебля.

Не заворачивайте растение слишком глубоко, чтобы не засыпать листья.

Не заворачивайте почву плотно, ведь это может усложнить доступ воздуха к корням.

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Нужно ли поливать картофель после окучивания?

Сразу после окучивания полив не требуется.

Мульчирование:

Некоторые огородники рекомендуют мульчировать междурядья картофеля после окучивания. Для этого можно использовать солому, сено, переприлые опилки. Мульчирование поможет сохранить влагу в почве, снизить испарение и подавить рост сорняков.

Напомним, мы уже писали, как не дать картофелю прорастать во время хранения.

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