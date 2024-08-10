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Кавовий коктейль: ідеальний напій для літнього ранку
Ловіть ідеальний кавовий напій для літнього ранку — простий, але дуже смачний та освіжаючий коктейль.
Інгредієнти:
• Кава розчинна;
• Мед;
• Окріп;
• Лід;
• Молоко.
Спосіб приготування:
1. В чашу блендера висипати каву й додати мед. Збити до стійкої піни насадкою вінчик.
2. В склянку покласти лід та налити молоко.
3. Зверху викласти збиту каву з медом.
Все, ароматний напій готовий!
Він подарує вам енергію на весь день та мега насолоду.