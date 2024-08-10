Кавовий коктейль: ідеальний напій для літнього ранку

Ловіть ідеальний кавовий напій для літнього ранку — простий, але дуже смачний та освіжаючий коктейль.

Інгредієнти:

• Кава розчинна;

• Мед;

• Окріп;

• Лід;

• Молоко.

Спосіб приготування:

1. В чашу блендера висипати каву й додати мед. Збити до стійкої піни насадкою вінчик.

2. В склянку покласти лід та налити молоко.

3. Зверху викласти збиту каву з медом.

Все, ароматний напій готовий!

Він подарує вам енергію на весь день та мега насолоду.