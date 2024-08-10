Кофейный коктейль: идеальный напиток для летнего утра

Ловите идеальный кофейный напиток для летнего утра – простой, но очень вкусный и освежающий коктейль.

Ингредиенты:

• Кофе растворимый;

• Мед;

• Кипяток;

• Лед;

• Молоко.

Способ приготовления:

1. В чашу блендера высыпать кофе и добавить мед. Взбить до стойкой пены насадкой венчик.

2. В стакан положить лед и налить молоко.

3. Сверху выложить взбитый кофе с медом.

Все, ароматный напиток готов!

Он подарит вам энергию на весь день и мега удовольствие.