Кліщі атакують: власники якої групи крові у зоні підвищеного ризику в Україні

В Україні розпочався "сезон кліщів". У Міністерстві охорони здоров'я повідомляють, що випадки укусів людей стали частішими.

Підчепити кліща можна не лише в лісі чи міському парку, а й просто на власному подвір'ї. Водночас дослідники з Університету Масарика в Брно (Чехія) з'ясували, що кліщі віддають перевагу певній групі крові. Підсумки дослідження були оприлюднені у науковому виданні Annals of Agricultural and Environmental Medicine.

Науковці взяли кілька зразків крові різних груп, нанесли їх на фільтрований папір у чашках Петрі та помістили туди кліщів виду Ixodes ricinus. Цей вид є найпоширенішим у Європі та виступає переносником бактерій, що спричиняють хворобу Лайма.

Найбільший інтерес кліщі проявляли до другої групи крові — A (II). Для підтвердження результатів експеримент провели понад сто разів.

Натомість найменшу зацікавленість паразити виявили до крові третьої групи — B (III).

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Чому кліщі надають перевагу певним групам крові, досі точно невідомо. Варто пам’ятати, що результати лабораторних експериментів не завжди повністю відображають ситуацію в реальних умовах. Паразити також орієнтуються на такі чинники, як вологість шкіри, температура тіла та рівень вуглекислого газу, що виділяється під час дихання.

Тому незалежно від вашої групи крові, важливо дотримуватися заходів обережності, щоб уникнути укусів кліщів.

Як захиститися від кліщів

Міністерство охорони здоров'я радить утриматися від відвідування лісів і нагадує про небезпеку мін.

Крім того, слід обирати відповідний одяг: він має бути щільним і добре прилягати до тіла. Найкраще віддати перевагу світлому одягу з довгими рукавами та штанами. Якщо плануєте похід у ліс, радять заправити штани в шкарпетки.

У парках не рекомендується сидіти на траві. Також варто скористатися спеціальними спреями для захисту від комах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як захистити від кліщів своїх улюбленців.

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