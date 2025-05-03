Клещи атакуют: владельцы какой группы крови в зоне повышенного риска в Украине

В Украине начался "сезон клещей". В Министерстве здравоохранения сообщают, что случаи укусов людей стали чаще.

Подцепить клеща можно не только в лесу или городском парке, но и просто в собственном дворе. В то же время исследователи из Университета Масарика в Брно (Чехия) выяснили, что клещи отдают предпочтение определенной группе крови. Итоги исследования были обнародованы в научном издании Annals of Agricultural and Environmental Medicine.

Ученые взяли несколько образцов крови разных групп, нанесли их на фильтрованную бумагу в чашках Петри и поместили туда клещей вида Ixodes ricinus. Этот вид является самым распространенным в Европе и выступает переносчиком бактерий, вызывающих болезнь Лайма.

Наибольший интерес клещи проявляли ко второй группе крови – A (II). Для подтверждения результатов эксперимент провели более ста раз.

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Почему клещи предпочитают определенные группы крови, до сих пор точно неизвестно. Стоит помнить, что результаты лабораторных экспериментов не всегда полностью отражают ситуацию в реальных условиях. Паразиты также ориентируются на такие факторы, как влажность кожи, температура тела и уровень углекислого газа, выделяемого при дыхании.

Поэтому независимо от вашей группы крови, важно соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать укусов клещей.

Как защититься от клещей

Министерство здравоохранения советует воздержаться от посещения лесов и напоминает об опасности мин.

Кроме того, следует выбирать соответствующую одежду: она должна быть плотной и хорошо прилегать к телу. Лучше всего отдать предпочтение светлой одежде с длинными рукавами и брюками. Если планируете поход в лес, советуют заправить штаны в носки.

В парках не рекомендуется сидеть на траве. Также стоит воспользоваться специальными спреями для защиты от насекомых.

Напомним, ранее мы рассказывали, как защитить от клещей своих любимцев.

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