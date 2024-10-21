Київський торт своїми руками: рецепт
Київський торт — це візитівка Києва ще з мого дитинства, коли ми їздили з Кононівки (між Яготином та Гребінкою) по чорний круглий хліб і цей торт. Це було справжнє свято!
До рецепту
Коржі:
260 г білків (8 яєць)
100 г цукру
60 г борошна
10 г кукурудзяного крохмалю
170 г цукру
10 г ванільного цукру
200 г підсмажених лісових горіхів
Крем Шарлот:
8 жовтків
200 г молока
260 г цукру
350 г масла 82.5%
Для шоколадного крему:
20 г какао-порошку
20 г коньяку (2 кришки)
Близько 120 г горіхів для прикраси.
Починаю приготування за добу.
Розділяю жовтки і білки. Білки залишаю під плівкою на ніч при кімнатній температурі.
Збиваю білки з дрібкою солі та кількома краплями лимонного соку в піну, додаю 100г цукру і збиваю до його розчинення.
обсмажені горіхі крупні подрібнюю і змішую з іншими сухими інгредієнтами
Акуратно змішую збиті білки з сухими інгредієнтами і горіхами.
Суміш ділю на 2 частини. Викладаю у форму діаметром 20 см, змащену олією та вистелену пергаментом, і випікаю при 125-130°C 2-2,5 години. Дістаю та охолоджую.
Жовтки змішую з молоком та цукром і доводжу до кипіння, постійно інтенсивно перемішуючи вінчиком. Охолоджую.
Масло збиваю до побіління, в 3 прийоми додаю заварну суміш.
Отриманий крем ділю на 3 частини. В одну третину додаю какао та коньяк і ще трохи збиваю.
Збірка:
На перший корж наношу 75% білого крему, зверху кладу другий корж і змащую боки залишками білого крему. На верхній корж додаю шоколадний крем. Боки обсипаю горіховою крихтою.
Охолоджуємо і насолоджуємося смаком!
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