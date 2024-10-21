Київський торт своїми руками: рецепт

Київський торт — це візитівка Києва ще з мого дитинства, коли ми їздили з Кононівки (між Яготином та Гребінкою) по чорний круглий хліб і цей торт. Це було справжнє свято!

До рецепту

Коржі:

260 г білків (8 яєць)

100 г цукру

60 г борошна

10 г кукурудзяного крохмалю

170 г цукру

10 г ванільного цукру

200 г підсмажених лісових горіхів

Крем Шарлот:

8 жовтків

200 г молока

260 г цукру

350 г масла 82.5%

Для шоколадного крему:

20 г какао-порошку

20 г коньяку (2 кришки)

Близько 120 г горіхів для прикраси.

Починаю приготування за добу.

Розділяю жовтки і білки. Білки залишаю під плівкою на ніч при кімнатній температурі.

Збиваю білки з дрібкою солі та кількома краплями лимонного соку в піну, додаю 100г цукру і збиваю до його розчинення.

обсмажені горіхі крупні подрібнюю і змішую з іншими сухими інгредієнтами

Акуратно змішую збиті білки з сухими інгредієнтами і горіхами.

Суміш ділю на 2 частини. Викладаю у форму діаметром 20 см, змащену олією та вистелену пергаментом, і випікаю при 125-130°C 2-2,5 години. Дістаю та охолоджую.

Жовтки змішую з молоком та цукром і доводжу до кипіння, постійно інтенсивно перемішуючи вінчиком. Охолоджую.

Масло збиваю до побіління, в 3 прийоми додаю заварну суміш.

Отриманий крем ділю на 3 частини. В одну третину додаю какао та коньяк і ще трохи збиваю.

Збірка:

На перший корж наношу 75% білого крему, зверху кладу другий корж і змащую боки залишками білого крему. На верхній корж додаю шоколадний крем. Боки обсипаю горіховою крихтою.

Охолоджуємо і насолоджуємося смаком!

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