Киевский торт своими руками: рецепт

Киевский торт – это визитка Киева еще с моего детства, когда мы ездили из Кононовки (между Яготином и Гребенкой) за черным круглым хлебом и этот торт. Это был настоящий праздник!

К рецепту

Коржи:

260 г белков (8 яиц)

100 г сахара

60 г муки

10 г кукурузного крахмала

170 г сахара

10 г ванильного сахара

200 г поджаренных лесных орехов

Крем Шарлотт:

8 желтков

200 г молока

260 г сахара

350 г масла 82.5%

Для шоколадного крема:

20 г какао-порошка

20 г коньяка (2 крышки)

Около 120 г орехов для украшения.

Начинаю приготовление в сутки.

Разделяю желтки и белки. Белки оставляю под пленкой ночью при комнатной температуре.

Взбиваю белки с щепоткой соли и несколькими каплями лимонного сока в пену, добавляю 100г сахара и взбиваю до его растворения.

обжаренные орехи крупные измельчаю и смешиваю с другими сухими ингредиентами.

Аккуратно смешиваю взбитые белки с сухими ингредиентами и орехами.

Смесь делю на 2 части. Выкладываю в форму диаметром 20 см, смазанную маслом и выстланную пергаментом, и выпекаю при 125-130°C 2-2,5 часа. Достаю и охлаждаю.

Желтки смешиваю с молоком и сахаром и довожу до кипения, постоянно перемешивая венчиком. Охлаждаю.

Масло сбиваю до побелки, в 3 приема добавляю заварную смесь.

Полученный крем делю на 3 части. В одну треть добавляю какао и коньяк и немного сбиваю.

Сборник:

На первый корж наношу 75% белого крема, сверху кладу второй корж и смазываю бока остатками белого крема. На верхний корж добавляю шоколадный крем. Бока обсыпаю ореховой крошкой.

Охлаждаем и наслаждаемся вкусом!

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