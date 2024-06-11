Яку суму потрібно тримати під рукою на випадок блекауту

В умовах відсутності електроенергії системи електронних платежів можуть бути недоступними. Часто саме споживач зіштовхується з проблемами при використанні цього способу оплати. У таких ситуаціях єдиною альтернативою для здійснення покупок є використання готівки.

Наразі це питання є особливо актуальним, адже через поточну ситуацію з електропостачанням в Україні діють графіки стабілізаційних відключень світла. Це дозволяє енергетичним компаніям підтримувати стабільність в енергосистемі країни. Про це пише UAportal з посиланням на 24 канал.

Експерт Володимир Омельченко висловив думку, що в літній період можливе збільшення випадків відключення електроенергії. Він пов’язує це з ростом енергоспоживання серед населення.

Омельченко також вказав на можливість тривалих перебоїв у подачі електрики, які можуть продовжуватися до завершення військових дій та навіть після них, через серйозні ушкодження, завдані енергетичній інфраструктурі.

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Скільки потрібно мати готівки

Інвестиційний експерт Сергій Фурса підкреслив, що кожна особа має визначати необхідну кількість готівки індивідуально, виходячи з особистих фінансових потреб та витрат за певний період.

"Я вважаю за приклад треба взяти 2022 – 2023 роки. Та сума, яку ви витрачаєте в середньому на тиждень буде достатньою під час блекауту", – зазначив він.

Фурса також розповів, що банківська система готова до різних непередбачених ситуацій, тому немає причин для занепокоєння. Він навів приклади з минулого року, коли фінансові установи продовжували працювати навіть під час відключень електроенергії.

Де зняти готівку з картки під час блекауту

Існує кілька варіантів отримання готівки під час відключення електрики. Один зі способів – це відвідування банківського відділення з резервними джерелами живлення, де працюють банкомати. Крім того, можна отримати готівку наступними шляхами:

у касі банку;

на касі в магазинах, які надають послугу видачі готівки в межах встановленого ліміту.

Нагадаємо, раніше в Укренерго пояснили, чи може в Україні статися повний блекаут.

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