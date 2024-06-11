Какую сумму нужно держать под рукой на случай блэкаута

В условиях отсутствия электроэнергии системы электронных платежей могут быть недоступными. Часто именно потребитель сталкивается с проблемами при использовании этого способа оплаты. В таких ситуациях единственной альтернативой для совершения покупок является использование наличных.

Сейчас этот вопрос особенно актуален, ведь из-за текущей ситуации с электроснабжением в Украине действуют графики стабилизационных отключений света. Это позволяет энергетическим компаниям поддерживать стабильность в энергосистеме страны. Об этом пишет UAportal со ссылкой на 24 канал.

Эксперт Владимир Омельченко высказал мнение, что в летний период возможно увеличение случаев отключения электроэнергии. Он связывает это с ростом энергопотребления среди населения.

Омельченко также указал на возможность длительных перебоев в подаче электричества, которые могут продолжаться до завершения военных действий и даже после них, из-за серьезных повреждений, нанесенных энергетической инфраструктуре.

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Сколько нужно иметь наличных денег

Инвестиционный эксперт Сергей Фурса подчеркнул, что каждый человек должен определять необходимое количество наличных индивидуально, исходя из личных финансовых потребностей и расходов за определенный период.

"Я считаю за пример надо взять 2022 – 2023 годы. Та сумма, которую вы тратите в среднем в неделю будет достаточной во время блэкаута", – отметил он.

Фурса также рассказал, что банковская система готова к различным непредвиденным ситуациям, поэтому нет причин для беспокойства. Он привел примеры из прошлого года, когда финансовые учреждения продолжали работать даже во время отключений электроэнергии.

Где снять наличные с карты во время блэкаута

Существует несколько вариантов получения наличных во время отключения электричества. Один из способов – это посещение банковского отделения с резервными источниками питания, где работают банкоматы. Кроме того, можно получить наличные следующими путями:

в кассе банка;

на кассе в магазинах, предоставляющих услугу выдачи наличных в пределах установленного лимита.

Напомним, ранее в Укрэнерго объяснили, может ли в Украине произойти полный блекаут.

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