Які помилки в оформленні брів додають віку

Ваші брови відіграють важливу роль у виразі обличчя та можуть візуально додати або скинути вам кілька років. На жаль, багато жінок роблять помилки при догляді за бровами,які псують їхню красу та роблять обличчя старшим. Про це пише She Finds.

Надмірне вищипування

Це найпоширеніша помилка. Пам'ятайте, що мода на тонкі брови давно минула, а густі, природні брови зараз у тренді. Не вищипуйте волоски занадто сильно, адже вони можуть не відрости знову.

Відсутність тонування

Світлі або сиві брови роблять обличчя тьмяним і старим. Якщо ви не задоволені кольором своїх брів, підфарбуйте їх трохи темнішим, ніж ваш натуральний колір волосся.

Рідкі хвостики

З часом хвостики брів стають тоншими, тому їх важливо підфарбовувати або використовувати спеціальні засоби для росту.

Занадто темні брови

Чорні брови, як графічні лінії, йдуть далеко не всім. Вибирайте колір, який на один-два тони темніший за ваш натуральний.

Неправильна форма

Не намагайтеся сліпо копіювати модні тренди. Підбирайте форму брів, що підкреслює ваші достоїнства та гармоніює з рисами обличчя.

Відсутність догляду

Брови потребують регулярного догляду. Їх потрібно розчісувати, вищипувати зайві волоски, зволожувати й живити.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно доглядати за бровами та покращити їхній стан.

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