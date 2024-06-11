Какие ошибки в оформлении бровей прибавляют возраста

Ваши брови играют важную роль в выражении лица и могут зрительно добавить или сбросить вам несколько лет. К сожалению, многие женщины делают ошибки при уходе за бровями, которые портят их красоту и делают лицо старше. Об этом пишет She Finds.

Чрезмерное выщипывание

Это самое распространенное заблуждение. Помните, что мода на тонкие брови давно прошла, а густые, естественные брови сейчас в тренде. Не выщипывайте волоски слишком сильно, ведь они могут не отрасти снова.

Отсутствие тонировки

Светлые или седые брови делают лицо тусклым и старым. Если вы не удовлетворены цветом своих бровей, подкрасьте их немного темнее, чем ваш натуральный цвет волос.

Жидкие хвостики

Со временем хвостики бровей становятся тоньше, поэтому их важно подкрашивать или использовать специальные средства для роста.

Слишком темные брови

Черные брови как графические линии идут далеко не всем. Выбирайте цвет, который на один-два тона темнее вашего натурального.

Неправильная форма

Не пытайтесь слепо копировать модные тренды. Подбирайте форму бровей, подчеркивающую ваши достоинства и гармонирующую с чертами лица.

Отсутствие ухода

Брови нуждаются в регулярном уходе. Их нужно расчесывать, выщипывать лишние волоски, увлажнять и питать.

Напомним, мы уже писали, как правильно ухаживать за бровями и улучшить их состояние.

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