Як виростити пишний та зелений газон: садівники дали корисні поради

Мрієте про смарагдовий газон, який стане окрасою вашої ділянки? Не впадайте у відчай, якщо ваш газон зараз далекий від ідеалу! За допомогою деяких зусиль та знань ви зможете перетворити його на справжній шедевр ландшафтного дизайну. Про це пише The Mirror.

Секрети успіху від експерта The Lawn List:

Скарифікація: Почніть з видалення органічних залишків, моху та соломи, які заважають росту трави. Цей процес також допоможе розпушити ґрунт. Для скарифікації можна використовувати спеціальний інструмент або ж ретельно прочистити газон граблями.

Читайте також: Як правильно вносити мінеральні добрива, щоб отримати добрий урожай

Добрива: Підживіть ґрунт якісним гранульованим добривом. Це допоможе траві стати густішою, стійкішою до погодних умов та інших негативних впливів.

Якісне насіння: Використовуйте насіння карликового райграсу. Цей сорт утворює щільний та пишний газон, який буде радувати вас своєю красою.

Рідкі морські водорості: Додайте до ґрунту рідкі морські водорості. Цей органічний біостимулятор сприятиме кращому розвитку кореневої системи трави.

Правильне поливання: Регулярно поливайте газон, бажано щодня. Це забезпечить трави необхідну вологу та сприятиме її швидкому зростанню.

Вже через чотири тижні ваш газон не впізнати! Він стане густим, пишним та зеленим, радуючи вас своєю красою протягом усього сезону.

Нагадаємо, ми вже писали, як посіяти газон, щоб був, як з картинки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!