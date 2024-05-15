Как вырастить пышный и зеленый газон: садоводы дали полезные советы

Мечтаете об изумрудном газоне, который станет украшением вашего участка? Не отчаивайтесь, если ваш газон сейчас далек от идеала! С помощью некоторых усилий и знаний вы можете превратить его в настоящий шедевр ландшафтного дизайна. Об этом пишет The Mirror.

Секреты успеха от эксперта The Lawn List:

Скарификация: Начните с удаления органических остатков, мха и соломы, мешающих росту травы. Этот процесс также поможет разрыхлить почву. Для скарификации можно использовать специальный инструмент или тщательно прочистить газон граблями.

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Удобрения: Подпитите почву качественным гранулированным удобрением. Это поможет траве стать более густой, устойчивой к погодным условиям и другим отрицательным воздействиям.

Используйте семена карликового райграса. Этот сорт образует плотный и пышный газон, который радует вас своей красотой.

Жидкие морские водоросли: Добавьте в грунт жидкие морские водоросли. Этот органический биостимулятор будет способствовать лучшему развитию корневой системы травы.

Правильная поливка: Регулярно поливайте газон, желательно каждый день. Это обеспечит траве необходимую влагу и будет способствовать ее быстрому росту.

Уже через четыре недели ваш газон не узнать! Он станет густым, пышным и зеленым, радуя вас своей красотой в течение всего сезона.

Напомним, мы уже писали, как посеять газон, чтобы был как с картинки.

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