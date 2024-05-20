Як обрати сукню на випускний, щоб виглядати неперевершено: поради від Андре Тана

Випускний вечір - це особлива подія, яка назавжди залишається в пам'яті. Щоб фото з випускного альбому викликали щиру посмішку, а не відчуття сорому, важливо ретельно підійти до вибору вбрання.

Відомий український дизайнер Андре Тан поділився добіркою бездоганних образів, які підкреслять вашу красу та зроблять цей день незабутнім. Про це пише Главред.

Лялькова сукня:

Неймовірно жіночний та романтичний варіант, ідеальний для юних красунь.

Цей фасон стане символом прощання з дитинством.

Повітряні тканини, грайливі фасони та ніжні кольори створять образ справжньої принцеси.

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Силуетна сукня:

Елегантність і витонченість - ось ключові слова для цього образу.

Обтислий крій та вишукані деталі підкреслять вашу фігуру і не залишать вас без уваги.

Максі сукня:

За словами дизайнера, це класика, яка ніколи не виходить з моди.

Вибирайте моделі з легких струмуючих тканин (шовк, шифон, атлас), щоб підкреслити свою жіночність.

Доповніть образ масивними сережками, витонченим кольє або стильним клатчем.

Костюм:

Стильний і зухвалий вибір для тих, хто прагне виділитися.

Поєднуйте жакет зі штанами або спідницею, експериментуйте з кольорами та аксесуарами, створюючи неповторний образ.

Комбінезон:

Цей варіант забезпечить вам свободу рухів та комфорт протягом усього вечора.

Обирайте моделі з струмуючих тканин або з цікавими деталями, щоб додати образу святковості.

Порада від Андре Тана:

"Не бійтеся експериментувати! Головне - це вибрати вбрання, в якому ви будете відчувати себе впевнено та красивою. Це ваш день, сяйте та насолоджуйтесь кожною миттю!"

Нагадаємо, ми вже писали, як одягатися дівчатам та жінкам маленького зросту.

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