Как выбрать платье на выпускной, чтобы выглядеть неотразимо: советы от Андре Тана

Выпускной вечер – это особое событие, которое навсегда остается в памяти. Чтобы фото с выпускного альбома вызвали искреннюю улыбку, а не чувство стыда, важно тщательно подойти к выбору наряда.

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился подборкой безупречных образов, которые подчеркнут вашу красоту и сделают этот день незабываемым. Об этом пишет Главред.

Кукольное платье:

Невероятно женственный и романтичный вариант, идеален для юных красавиц.

Этот фасон станет эмблемой прощания с детством.

Воздушные ткани, игривые фасоны и нежные цвета создадут образ настоящей принцессы.

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Силуэтное платье:

Элегантность и утонченность – вот ключевые слова для этого образа.

Обжатый крой и изысканные детали подчеркнут вашу фигуру и не оставят вас без внимания.

Макси платье:

По словам дизайнера, это классика, которая никогда не выходит из моды.

Выбирайте модели из легких струящихся тканей (шелк, шифон, атлас), чтобы подчеркнуть свою женственность.

Дополните образ массивными серьгами, изящным колье или стильным клатчем.

Костюм:

Стильный и дерзкий выбор для тех, кто стремится выделиться.

Сочетайте жакет с брюками или юбкой, экспериментируйте с цветами и аксессуарами, создавая неповторимый образ.

Комбинезон:

Этот вариант обеспечит вам свободу движений и комфорт на протяжении всего вечера.

Выбирайте модели из струящихся тканей или с интересными деталями, чтобы придать образу праздничности.

Совет от Андре Тана:

"Не бойтесь экспериментировать! Главное - это выбрать наряды, в которых вы будете чувствовать себя уверенно и красивой. Это ваш день, сияйте и наслаждайтесь каждым мгновением!"

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