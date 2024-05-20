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Как выбрать платье на выпускной, чтобы выглядеть неотразимо: советы от Андре Тана

Цихоцкая Мария

Как выбрать платье на выпускной, чтобы выглядеть неотразимо: советы от Андре Тана
Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился подборкой безупречных образов, которые подчеркнут вашу красоту и сделают этот день незабываемым.

Выпускной вечер – это особое событие, которое навсегда остается в памяти. Чтобы фото с выпускного альбома вызвали искреннюю улыбку, а не чувство стыда, важно тщательно подойти к выбору наряда.

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился подборкой безупречных образов, которые подчеркнут вашу красоту и сделают этот день незабываемым. Об этом пишет Главред.

Кукольное платье:

  • Невероятно женственный и романтичный вариант, идеален для юных красавиц.
  • Этот фасон станет эмблемой прощания с детством.
  • Воздушные ткани, игривые фасоны и нежные цвета создадут образ настоящей принцессы.

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Силуэтное платье:

  • Элегантность и утонченность – вот ключевые слова для этого образа.
  • Обжатый крой и изысканные детали подчеркнут вашу фигуру и не оставят вас без внимания.

Макси платье:

  • По словам дизайнера, это классика, которая никогда не выходит из моды.
  • Выбирайте модели из легких струящихся тканей (шелк, шифон, атлас), чтобы подчеркнуть свою женственность.
  • Дополните образ массивными серьгами, изящным колье или стильным клатчем.

Костюм:

  • Стильный и дерзкий выбор для тех, кто стремится выделиться.
  • Сочетайте жакет с брюками или юбкой, экспериментируйте с цветами и аксессуарами, создавая неповторимый образ.

Комбинезон:

  • Этот вариант обеспечит вам свободу движений и комфорт на протяжении всего вечера.
  • Выбирайте модели из струящихся тканей или с интересными деталями, чтобы придать образу праздничности.

Совет от Андре Тана:

"Не бойтесь экспериментировать! Главное - это выбрать наряды, в которых вы будете чувствовать себя уверенно и красивой. Это ваш день, сияйте и наслаждайтесь каждым мгновением!"

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