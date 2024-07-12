Як вибрати ідеальний час для прогулянок із собакою: поради та рекомендації

Вибір найбільш відповідного часу для вигулу собаки має важливе значення для фізичного та психічного здоров'я вихованця. UAportal підготував інформацію про користь від прогулянок як для собаки, так і для господаря.

Значення ранкових прогулянок

Собаки, як правило, активніші вранці, і прогулянка може допомогти спалити енергію, роблячи їх більш розслабленими протягом дня. Власникам тварин ранкові прогулянки дозволяють розпочати день із новими силами, потренуватися та налагодити зв'язок зі своїми улюбленцями. Крім того, прохолодні ранкові температури комфортніші як собаці, так і господареві.

Південні прогулянки

Вигул опівдні може бути чудовим варіантом, особливо для собак, які весь час були замкнені в приміщенні. Це можливість розім'яти лапи та подихати свіжим повітрям, розбавляючи день.

Однак у спеку слід уникати обідніх прогулянок, щоб запобігти виснаженню собак від перегріву. Важливо завжди враховувати погоду та індивідуальні потреби собаки, ухвалюючи рішення про вигул тварини.

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Вечірня прогулянка

Вигул увечері допоможе собаці розслабитись після активного дня. Це також гарний спосіб провести час разом у спокійній атмосфері сутінків. Для власників із напруженим графіком вечірня прогулянка може стати розслаблюючим способом зняти стрес. Прохолодні вечірні температури також сприяють приємнішій прогулянці.

Нічні перерви

Деяким собакам може знадобитися швидка нічна перерва на природний туалет перед сном. Це особливо характерно для цуценят, старших собак чи собак із захворюваннями. Важливо, щоб прогулянки були короткими та зосереджувалися виключно на потребах собаки, не заохочуючи гри чи тривалої активності.

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