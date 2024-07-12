Как выбрать идеальное время для прогулок с собакой: советы и рекомендации

Выбор наиболее подходящего времени для выгула собаки имеет важное значение для физического и психического здоровья питомца. UAportal подготовил информацию о пользе от прогулок как для собаки, так и для хозяина.

Значение утренних прогулок

Собаки, как правило, более активны утром, и прогулка может помочь сжечь энергию, делая их более расслабленными в течение дня. Владельцам животных утренние прогулки позволяют начать день с новыми силами, потренироваться и наладить связь со своими любимцами. Кроме того, прохладные утренние температуры более комфортны как собаке, так и хозяину.

Полуденные прогулки

Выгул в полдень может быть отличным вариантом, особенно для собак, которые все время до этого были заперты в помещении. Это возможность размять лапы и подышать свежим воздухом, разбавляя день.

Однако в жаркую погоду следует избегать обеденных прогулок, чтобы предотвратить истощение собак от перегрева. Важно всегда учитывать погоду и индивидуальные потребности собаки, принимая решение о выгуле животного.

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Вечерняя прогулка

Выгул вечером поможет собаке расслабиться после активного дня. Это также хороший способ провести время вместе в спокойной атмосфере сумерек. Для владельцев с напряженным графиком вечерняя прогулка может стать расслабляющим способом снять стресс. Прохладные вечерние температуры также способствуют более приятной прогулке.

Ночные перерывы

Некоторым собакам может понадобиться скорый ночной перерыв на естественный туалет перед сном. Это особенно характерно для щенков, старших собак или собак с заболеваниями. Важно, чтобы прогулки были короткими и сосредотачивались исключительно на потребностях собаки, не поощряя игры или длительной активности.

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