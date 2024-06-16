Як зварити смачне варення з черешні: покроковий рецепт

Більшість людей традиційно консервують вишневе варення на зиму, проте варення з черешні нічим йому не поступається. Черешня є джерелом вітамінів A, C, K, містить антиоксиданти та елементи, що зміцнюють імунну систему та покращують здоров’я.

Її природна солодкість робить черешню ідеальною для приготування джему, який може довго зберігатися, не втрачаючи своїх корисних якостей. Команда UAportal підготувала для вас простий рецепт, як його зварити.

Насамперед варто підкреслити, що для приготування варення слід використовувати виключно дозрілі плоди. Оптимальним вибором будуть ягоди темних сортів.

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Інгредієнти:

1 кілограм черешні;

1 кілограм цукру (кількість може варіюватись залежно від солодкості черешні та ваших смакових вподобань);

1 склянка води.

Спосіб приготування:

відділіть черешні від кісточок та добре їх промийте; змішайте воду з цукром у каструлі та доведіть до кипіння, щоб цукор розчинився; додайте черешню в сироп, доведіть до кипіння і варіть на слабкому вогні 10-15 хвилин; зніміть з вогню і залиште настоюватися 5-6 годин; повторіть кип’ятіння та охолодження два рази; останній раз варіть до готовності протягом 15-20 хвилин; розлийте варення по стерилізованих банках і закрийте кришками.

Нагадаємо, раніше ми розповідали найпростіший рецепт полуничного варення.

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