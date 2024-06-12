Впорається навіть новачок: найпростіший рецепт полуничного варення
Хто не любить ароматне полуничне варення? Ним можна ласувати й взимку, й влітку, й навіть готувати різні десерти та випічку. А що, як приготувати варення з полуницею не просто так, а з джемом? SHUBA пропонує вам цікавий рецепт, який неодмінно вам сподобається!
Переваги домашнього варення:
- Натуральність: Ви точно будете знати, що у вашому варенні немає жодних штучних добавок, барвників чи консервантів.
- Свіжість: Використовуйте ягоди з власного городу або купуйте їх у фермерів на ринку, щоб бути впевненими у їхній якості.
- Швидкість приготування: Незважаючи на те, що варенню потрібно "відпочити" між етапами приготування, загальний час його приготування не займе багато часу.
- Незвичайний смак: Поєднання полуниці та джему створює оригінальний та насичений смак, який неодмінно вам сподобається.
Інгредієнти:
- Полуниця - 1 кг
- Цукор - 1 кг
Приготування:
- Підготуйте полуницю: добре промийте ягоди під проточною водою, дайте їм трохи обсохнути на друшляку.
- Видаліть хвостики та переберіть полуницю: викиньте гнилі або пошкоджені ягоди, щоб вони не псували смак вашого варення.
- Засипте полуницю цукром: використовуйте співвідношення 1:1, але якщо ваша полуниця дуже солодка,можете трохи зменшити кількість цукру.
- Дайте ягодам пустити сік: залиште їх на годину, присипані цукром.
- Варіть варення: поставте каструлю з полуницею на вогонь, доведіть до кипіння. Потім зніміть з вогню та залиште, щоб воно повністю охололо. Повторіть процес кипіння та охолодження ще раз, постійно помішуючи варення.
- Розлийте варення по банках: використовуйте простерилізовані банки, залийте гаряче варення доверху.
- Закрийте банки та дайте їм охолонути: переверніть банки дном догори, щоб кришки щільно прилягли.Після того, як варення охолоне, приберіть його у прохолодне місце.
Нагадаємо, ми вже пропонували рецепт з полуничного морозива.
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