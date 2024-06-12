Справится даже новичок: самый простой рецепт клубничного варенья
Кто не любит ароматное клубничное варенье? Им можно лакомиться и зимой, и летом, и даже готовить разные десерты и выпечку. А что, как приготовить варенье с клубникой не просто так, а с джемом? SHUBA предлагает вам интересный рецепт, который обязательно вам понравится!
Преимущества домашнего варенья:
- Естественность: Вы точно будете знать, что в вашем варенье нет искусственных добавок, красителей или консервантов.
- Свежесть: Используйте ягоды из собственного огорода или покупайте их у фермеров на рынке, чтобы быть уверенными в их качестве.
- Скорость приготовления Несмотря на то, что варенью нужно "отдохнуть" между этапами приготовления, общее время его приготовления не займет много времени.
- Необычный вкус: Сочетание клубники и джема создает оригинальный и насыщенный вкус, который вам понравится.
Ингредиенты:
- Клубника - 1 кг
- Сахар – 1 кг
Приготовление:
- Подготовьте клубнику: хорошо промойте ягоды под проточной водой, дайте им немного обсохнуть на дуршлаге.
- Удалите хвостики и переберите клубнику: выбросьте гнилые или поврежденные ягоды, чтобы они не портили вкус вашего варенья.
- Засыпьте клубнику сахаром: используйте соотношение 1:1, но если ваша клубника очень сладкая, можете немного уменьшить количество сахара.
- Дайте ягодам пустить сок: оставьте их на час, присыпанный сахаром.
- Варите варенье: поставьте кастрюлю с клубникой на огонь, доведите до кипения. Затем снимите с огня и оставьте полностью остыть. Повторите процесс кипения и охлаждения снова, постоянно помешивая варенье.
- Разлейте варенье по банкам: используйте простерилизованные банки, залейте горячее варенье доверху.
- Закройте банки и дайте им остыть: переверните банки дном вверх, чтобы крышки плотно прилегли. После того как варенье остынет, уберите его в прохладное место.
Напомним, мы уже предлагали рецепт из клубничного мороженого.
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