Как сварить вкусное варенье из черешни: пошаговый рецепт

Большинство людей традиционно консервируют вишневое варенье на зиму, однако варенье из черешни ничем ему не уступает. Черешня является источником витаминов A, C, K, содержит антиоксиданты и элементы, укрепляющие иммунную систему и улучшающие здоровье.

Ее естественная сладость делает черешню идеальной для приготовления джема, который может долго храниться, не теряя своих полезных качеств. Команда UAportal подготовила для вас простой рецепт, как его сварить.

Первым делом стоит подчеркнуть, что для приготовления варенья следует использовать исключительно созревшие плоды. Оптимальным выбором будут ягоды темных сортов.

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Ингредиенты:

1 килограмм черешни;

1 килограмм сахара (количество может варьироваться в зависимости от сладости черешни и ваших вкусовых предпочтений);

1 стакан воды.

Способ приготовления:

отделите черешни от косточек и хорошо промойте их; смешайте воду с сахаром в кастрюле и доведите до кипения, чтобы сахар растворился; добавьте черешню в сироп, доведите до кипения и варите на слабом огне 10-15 минут; снимите с огня и оставьте настаиваться 5-6 часов; повторите кипячение и охлаждение два раза; последний раз варите до готовности в течение 15–20 минут; разлейте варенье по стерилизованным банкам и закройте крышками.

Напомним, ранее мы рассказывали самый простой рецепт клубничного варенья.

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