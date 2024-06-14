Що додати у ягідне варення, щоб загусло: три лайфхаки для ідеальної консервації

Літо – це сезон свіжих фруктів та ягід, а значить, саме час готувати домашнє варення! Але іноді трапляється, що варення виходить рідким, не таким, як хотілося б. Про це пише Главред.Не засмучуйтесь! Є кілька простих способів загустити варення,не зіпсувавши його смак.

Манна крупа:

Додайте 1-2 столові ложки манної крупи в варення під час його приготування. Перемішайте до однорідного стану і варіть ще кілька хвилин. Манна крупа вбере зайву рідину і зробить варення густішим. Цей спосіб не впливає на смак і колір варення.

Борошно:

Просіяне борошно – ще один простий спосіб загустити варення. Додайте 20 г борошна на 250 г варення, коли воно буде кипіти на повільному вогні. Ретельно перемішайте, щоб не було грудок. Варіть ще кілька хвилин, потім вимкніть вогонь.

Желатин:

Це найпопулярніший спосіб загустити варення. 1 чайну ложку желатину замочіть у холодній воді (приблизно 2 столові ложки). Коли желатин набубнявіє, розчиніть його на водяній бані. Додайте розчинений желатин у гаряче,але не кипляче варення, перемішайте до однорідного стану. Залиште варення остигати при кімнатній температурі,потім поставте в холодильник.

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