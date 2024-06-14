Что добавить в ягодное варенье, чтобы загустело: три лайфхака для идеальной консервации

Лето – это сезон свежих фруктов и ягод, а значит, самое время готовить домашнее варенье! Но иногда случается, что варенье получается жидким, не таким, как хотелось бы. Об этом пишет Главред. Не огорчайтесь! Есть несколько простых способов загустить варенье, не испортив его вкус.

Манная крупа:

Добавьте 1-2 столовых ложки манной крупы в варенье во время его приготовления. Перемешайте в однородное состояние и варите еще несколько минут. Манная крупа впитает лишнюю жидкость и сделает варенье более густым. Этот способ не влияет на вкус и цвет варенья.

Мука:

Просеянная мука – еще один простой способ загустить варенье. Добавьте 20 г муки на 250 г варенья, когда она будет кипеть на медленном огне. Тщательно перемешайте, чтобы не было комков. Варите еще несколько минут, затем выключите огонь.

Желатин:

Это самый популярный способ загустить варенье. 1 чайную ложку желатина замочите в холодной воде (примерно 2 столовых ложки). Когда желатин набухнет, растворите его на водяной бане. Добавьте растворенный желатин в горячее, но не кипящее варенье, перемешайте до однородного состояния. Оставьте варенье остывать при комнатной температуре, затем поставьте в холодильник.

Напомним, мы уже предлагали 3 рецепта сочного варенья из яблок, апельсинов и винограда.

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