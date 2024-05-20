Як самостійно вкоротити штани: швейна машинка не знадобиться

Купуючи штани в магазині, не завжди вдається знайти модель ідеальної довжини. Зазвичай вони виявляються занадто довгими, і доводиться звертатися до швачки. Але якщо немає можливості скористатися послугами професіонала, вкоротити штани можна самостійно, причому без підрізання та шиття.

Цим простим лайфхаком ділиться блогер @jeanwang у своєму Instagram.

Як вкоротити штани без шиття:

Визначте бажану довжину: Одягніть взуття, яке найчастіше будете носити зі штанами, і підверніть штани до потрібної довжини. Заправте зайву тканину під низ, залишивши вихідний нижній край штанів вільним. Зафіксуйте підворіт шпильками: Зніміть штани, не розправляючи підворіт, і виверніть нижню частину навиворіт. Прикріпіть шпильки до внутрішньої манжети штанів. Це закріпить підворіт на місці, роблячи шпильки невидимими зовні. Запрасуйте підворіт: Пропрасуйте новий підворіт праскою, щоб він став рівним і виглядав цілісним.

Переваги цього методу:

Простий і швидкий

Не потребує шиття

Підходить для будь-яких штанів

Не псує зовнішній вигляд штанів

Порада:

Щоб підворіт краще тримався, можна використовувати спеціальну стрічку для підвертання штанів. Її можна купити в магазинах швейного приладдя.

Нагадаємо, ми вже писали, чому не можна шити перед довгою дорогою.

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