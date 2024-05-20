Как самостоятельно укоротить штаны: швейная машинка не понадобится
Приобретая брюки в магазине, не всегда удается найти модель идеальной длины. Обычно они оказываются слишком длинными, и приходится обращаться к швеи. Но если нет возможности воспользоваться услугами профессионала, укоротить штаны можно самостоятельно, причем без подрезки и шитья.
Этим простым лайфхаком делится блоггер @jeanwang в своем Instagram.
Как укоротить штаны без шитья:
- Определите желаемую длину: Наденьте обувь, которую чаще всего будете носить с брюками, и подверните штаны к нужной длине. Заправьте лишнюю ткань под низ, оставив выходной нижний край брюк свободным.
- Зафиксируйте подворот шпильками: Снимите штаны, не расправляя подворот, и выверните нижнюю часть наизнанку. Прикрепите заколки к внутренней манжете штанов. Это закрепит подворот на месте, делая шпильки невидимыми снаружи.
- Прогладьте подворот: Прогладьте новый подворот утюгом, чтобы он стал ровным и выглядел цельным.
Преимущества этого метода:
- Простой и быстрый
- Не требует шитья
- Подходит для любых штанов
- Не портит внешний вид брюк
Совет:
Чтобы подворотня лучше держалась, можно использовать специальную ленту для подворачивания штанов. Ее можно купить в магазинах швейных принадлежностей.
Напомним, мы уже писали, почему нельзя шить перед длинной дорогой.
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