Як приготувати ідеальну окрошку

Літо та спека знову повернулися, тому пропоную не втрачати можливість і приготувати неймовірну окрошечку.

Інгредієнти:

Копчене куряче філе 200 г.

• Огірок 1 шт.

• Редис 100 г.

• Картопля варена 200 г.

• Яйця варені 2 шт.

• Кріп

• Петрушка

• Цибуля зелена

• Хрін білий 2 ст.л

• Сіль

• Перець

• Лимон

• Айран 500 г.

• Мінеральна вода газована 350 г.

Приготування:

1. Розділити яйце на білок та жовток.

Жовток перетерти з хріном, сіллю, перцем та лимонним соком.

2. Нарізати відварену картоплю та яєчний білок кубиком.

3. Редис, огірок та філе нарізати соломкою.

4. Нарізати зелень.

5. Змішати все разом, додати айран та мінеральну воду.

За необхідності додати сіль, сік лимона чи хрін.

6. Можна подавати зі сметаною.