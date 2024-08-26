Как приготовить идеальную окрошку

Лето и жара снова вернулись, поэтому предлагаю не упускать возможность и приготовить невероятную окрошечку.

Ингредиенты:

Копченое куриное филе 200г.

• Огурец 1 шт.

• Редис 100 г.

• Картофель вареный 200 г.

• Яйца вареные 2 шт.

• Укроп

• Петрушка

• Лук зеленый

• Хрен белый 2 ст.л

• Соль

• Перец

• Лимон

• Айрон 500 г.

• Минеральная вода газированная 350 г.

Приготовление:

1. Разделите яйцо на белок и желток.

Желток перетереть с хреном, солью, перцем и лимонным соком.

2. Нарезать отварной картофель и яичный белок кубиком.

3. Редис, огурец и филе порезать соломкой.

4. Нарезать зелень.

5. Смешать все вместе, добавить айран и минеральную воду.

При необходимости добавить соль, сок лимона или хрен.

6. Можно подавать со сметаной.