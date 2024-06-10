Як зрозуміти, коли настав час заміни подушок: не пропустіть ці ознаки

Буває складно визначити, коли подушки зношуються і потребують заміни. UAportal підготував прості та ефективні лайфхаки, які допоможуть оцінити стан подушок.

Використання методу "візьми та склади"

Склавши подушку навпіл, можна визначити, чи залишається вона стиснутою. Це свідчить про втрату пружності та підтримки та необхідність заміни.

Оцінка ваги подушки

Подушки згодом накопичують у собі пил, відмерлі клітини шкіри та інше сміття. Збільшення ваги може свідчити про необхідність їх заміни. Це потрібно також і для підтримки чистого та вільного від алергенів середовища для сну.

Проведення огляду

Звертайте увагу на сплющені ділянки, грудочки або зміну кольору. Це ознаки зношування, які вказують на необхідність заміни подушки. Постійні огляди дозволяють точно визначити, коли подушка потребує заміни.

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