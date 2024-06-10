Как понять, когда пришло время замены подушек: не пропустите эти признаки

Бывает сложно определить, когда подушки изнашиваются и нуждаются в замене. UAportal подготовил простые и эффективные лайфхаки, которые помогут оценить состояние подушек.

Использование метода "возьми и сложи"

Сложив подушку пополам, можно определить, остается ли она сжатой. Это свидетельствует о потере упругости и поддержки и необходимости замены.

Оценка веса подушки

Подушки со временем накапливают в себе пыль, отмершие клетки кожи и прочий мусор. Увеличение веса может свидетельствовать о необходимости их замены. Это нужно также и для поддержания чистой и свободной от аллергенов среды для сна.

Проведение осмотра

Обращайте внимание на сплющенные участки, комочки или изменение цвета. Это признаки износа, которые указывают на необходимость замены подушки. Постоянные осмотры позволяют точно определить, когда подушка нуждается в замене.

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