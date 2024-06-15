Як помити кота, щоб уникнути стресу: лайфхаки від досвідчених господарів

Хоча більшість котів не в захваті від води, купання може бути необхідним з різних причин: зовнішні паразити, сильні забруднення, довга шерсть, що накопичує бруд, або шкірні проблеми у безшерстих кішок. Про це пише РБК.

Важливо пам'ятати:

Не рекомендується купати котів занадто часто, адже це може вимити з їхньої шерсті природні масла.

Довгошерстих котів може знадобитися частіше розчісувати та купати,

Короткошерстим котам достатньо щотижневого розчісування та купання за потребою.

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Ось покрокова інструкція, як правильно помити кота:

Підготовка:

Розчешіть шерсть кота та підстрижіть кігті, щоб уникнути подряпин. Дайте коту звикнути до води: поставте поруч з ванною або раковиною миску з теплою водою, дозвольте коту її понюхати, погратися лапками. Підготуйте місце для купання: застеліть дно ванни або раковини рушником, щоб кіт не ковзав. Наберіть теплої води (приблизно кімнатної температури). Приготуйте шампунь для котів.

Купання:

Візьміть кота на руки міцно, але ніжно, щоб він відчував себе в безпеці. Почніть з намочування лап, потім поступово перейдіть до тулуба. Не мочіть голову кота! Це може лякати тварину. Нанесіть шампунь на шерсть, уникаючи очей та вух. Ретельно промийте шампунь, щоб не залишилося піни, адже це може викликати подразнення шкіри. Витріть кота рушником.

Сушіння:

Загорніть кота в рушник і потримайте його деякий час, щоб ввібрати зайву вологу. Використовуйте фен на низькій температурі, якщо кіт не боїться шуму. Дайте коту повністю висохнути в теплому приміщенні.

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