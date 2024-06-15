Как помыть кота, чтобы избежать стресса: лайфхаки от опытных хозяев

Хотя большинство кошек не в восторге от воды, купание может быть необходимым по разным причинам: внешние паразиты, сильные загрязнения, длинная шерсть, накапливающая грязь, или кожные проблемы у бесшерстных кошек. Об этом пишет РБК.

Важно помнить:

Не рекомендуется купать кошек слишком часто, ведь это может вымыть из их шерсти природные масла.

Длинношерстных кошек может понадобиться чаще расчесывать и купать,

Короткошерстным котам достаточно еженедельного расчесывания и купания по необходимости.

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Вот пошаговая инструкция, как правильно помыть кота:

Подготовка:

Расчешите шерсть кота и подстригите когти, чтобы избежать царапин. Дайте коту привыкнуть к воде: поставьте рядом с ванной или раковиной миску с теплой водой, позвольте ее понюхать, поиграть кавычками. Подготовьте место для купания: застелите дно ванны или раковины полотенцем, чтобы кот не скользил. Наберите теплую воду (примерно комнатной температуры). Приготовьте шампунь для кошек.

Купание:

Возьмите кота на руки крепко, но нежно, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Начните с намачивания лап, затем постепенно перейдите к туловищу. Не мочите голову кота! Это может пугать животное. Нанесите шампунь на шерсть, избегая глаз и ушей. Тщательно промойте шампунь, чтобы не осталось пены, ведь это может вызвать раздражение кожи. Вытрите кота полотенцем.

Сушка:

Заверните кота в полотенце и удерживайте его некоторое время, чтобы впитать лишнюю влагу. Используйте фен при низкой температуре, если кот не боится шума. Дайте коту полностью высохнуть в теплом помещении.

Напомним, почему коты любят ложиться именно на ноги своих хозяев.

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