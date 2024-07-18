Як пережити спеку вночі: 12 лайфхаків для комфортного сну

Високі температури та брак прохолодного повітря можуть стати перешкодою для здорового сну. Проте існують ефективні методики для подолання цих умов.

Команда UAportal підібрала топ-12 корисних порад.

Як забезпечити якісний сон під час жарких ночей:

Льодяний компрес: Обгорніть маленький кубик льоду у тонку тканину або поліетилен і прикладіть до ваших зап’ясток чи шиї. Це допоможе швидко знизити температуру вашого організму.

Обгорніть маленький кубик льоду у тонку тканину або поліетилен і прикладіть до ваших зап’ясток чи шиї. Це допоможе швидко знизити температуру вашого організму. Холодні ванночки: Занурте ступні та долоні у відро з прохолодною водою перед тим, як лягти спати. Такий метод допоможе охолодити ваше тіло.

Захист від сонця: Утримуйте вікна закритими вдень, щоб сонячні промені не нагрівали кімнату. Ввечері можна відчинити їх для вентиляції.

Утримуйте вікна закритими вдень, щоб сонячні промені не нагрівали кімнату. Ввечері можна відчинити їх для вентиляції. Прохолодна постіль: Помістіть постільну білизну у морозильник на кілька хвилин перед сном, щоб насолоджуватися прохолодою під час засинання.

Помістіть постільну білизну у морозильник на кілька хвилин перед сном, щоб насолоджуватися прохолодою під час засинання. Вентиляція: Встановіть вентилятор таким чином, щоб він створював прохолодний потік повітря вночі, уникаючи при цьому переохолодження.

Тканини: Вибирайте постіль з натуральних матеріалів, таких як бавовна чи льон, які добре провітрюються і забезпечують комфорт у спекотну погоду.

Вибирайте постіль з натуральних матеріалів, таких як бавовна чи льон, які добре провітрюються і забезпечують комфорт у спекотну погоду. Освіжаючий душ: Прохолодний душ перед сном допоможе знизити температуру тіла і освіжити вас.

Прохолодний душ перед сном допоможе знизити температуру тіла і освіжити вас. Дієта: Обмежте вживання високобілкових продуктів увечері, адже вони можуть сприяти підвищенню температури тіла.

Обмежте вживання високобілкових продуктів увечері, адже вони можуть сприяти підвищенню температури тіла. Без алкоголю: Утримайтеся від алкоголю перед сном, оскільки він може призвести до зневоднення і погіршити якість сну.

Комфортний матрац: Виберіть матрац з охолоджуючими властивостями для комфортного сну незалежно від погоди.

Виберіть матрац з охолоджуючими властивостями для комфортного сну незалежно від погоди. Ранкові тренування: Займайтеся фізичними вправами вранці, щоб не підвищувати температуру тіла перед нічним відпочинком.

Займайтеся фізичними вправами вранці, щоб не підвищувати температуру тіла перед нічним відпочинком. Регулярний сон: Дотримуйтеся режиму сну і уникайте денного відпочинку, щоб не порушувати ваш біологічний ритм.

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