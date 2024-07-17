Як захистити холодильник під час тривалих відключень світла: ефективні методи

В Україні продовжуються масштабні відключення електроенергії, що часто призводить до поломок побутових приладів. Найбільше від таких відключень страждають холодильники, особливо під час спеки, яка триває в країні вже більше тижня.

Тому багато людей цікавляться, як захистити холодильник у спекотну погоду під час тривалих відключень електроенергії.

Перепади напруги можуть серйозно пошкодити холодильник. Щоб уникнути цього, слід дотримуватися кількох рекомендацій.

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По-перше, під час відключення електроенергії необхідно витягнути штепсель з розетки. Після відновлення електропостачання не варто одразу вмикати холодильник, краще зачекати приблизно 10 хвилин, оскільки в цей час можуть виникати стрибки напруги, які можуть пошкодити техніку. Для додаткового захисту рекомендується використовувати стабілізатори напруги.

Під час тривалих відключень електроенергії продукти в холодильнику можуть псуватися. Щоб зберегти холод, важливо переконатися, що дверцята холодильника щільно закриті. Морозильна камера повинна бути заповнена продуктами, оскільки вона може утримувати холод до 2-3 діб. Якщо потрібно дістати продукт з морозилки, на його місце варто поставити пляшку з водою, яка замерзне і допоможе підтримувати холод у холодильнику.

Раніше ми розповідали про прості поради, як зберегти низьку температуру в холодильнику під час вимкнень електрики.

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