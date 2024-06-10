Збережіть низьку температуру в холодильнику під час вимкнень електрики: кілька простих кроків

Відключення електроенергії можуть виникати через різні причини: шторми, спекотні літні дні, аварії, планові роботи. Це може призвести до псування продуктів, а також до проблем з їхнім подальшим очищенням.

На щастя, існує кілька простих методів, які допоможуть вам зберегти їжу свіжою та безпечною, навіть якщо немає електрики. Експерти назвали прості кроки, що дозволять надовше втримати холод у цьому важливому кухонному гаджеті.

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1. Тримайте двері холодильника закритими. Це найпростіший і найефективніший спосіб зберегти холодне повітря всередині. Чим рідше ви відкриваєте двері, тим довше холодильник буде триматися холодним.

2. Використовуйте ізоляцію. Оберніть холодильник ковдрами, рушниками або піноізоляційним матеріалом. Це допоможе йому краще зберігати холодне повітря.

3. Заморозьте воду. Перед відключенням електроенергії заморозьте підсолену воду в пластикових пляшках або контейнерах. Заморожені брили льоду можна використовувати як додаткове джерело холоду, розмістивши їх на полицях холодильника.

4. Зберігайте продукти в щільно закритих упаковках. Це допоможе їжі довше зберігатися свіжою.

5. Перенесіть швидкопсувні продукти в морозильну камеру. М'ясо, риба, птиця, молочні продукти та інші швидкопсувні продукти можна перенести в морозильну камеру, щоб продовжити термін їх зберігання.

6. Використовуйте сухий лід. Це твердий вуглекислий газ, який може забезпечити додаткове охолодження. Його можна купити в магазинах або онлайн.

7. Перемістіть холодильник у прохолодне місце. Якщо можливо, перемістіть холодильник у підвал або інше прохолодне місце. Це допоможе йому довше триматися холодним.

За можливості, використовуйте портативну електростанцію. Якщо у вас є портативна електростанція, ви можете використовувати її для живлення холодильника.

Фахівці не радять класи у холодильник занадто багато продуктів. Це може заблокувати циркуляцію повітря і призвести до швидшого підвищення температури.

Пропонуємо дізнатися про простий спосіб зберегти продукти свіжими у холодильнику надовше.

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