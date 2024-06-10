Сохраните низкую температуру в холодильнике при выключении света: несколько простых шагов

Отключения электроэнергии могут возникать по разным причинам: штормы, жаркие летние дни, аварии, плановые работы. Это может привести к порче продуктов, а также к проблемам с их последующей очисткой.

К счастью существует несколько простых методов, которые помогут вам сохранить пищу свежей и безопасной, даже если нет электричества. Эксперты назвали простые шаги, позволяющие подольше удержать холод в этом важном кухонном гаджете.

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1. Держите дверь холодильника закрытой. Это самый простой и эффективный способ сохранить холодный воздух внутри. Чем реже вы открываете дверь, тем длиннее холодильник будет держаться холодным.

2. Используйте изоляцию. Оберните холодильник одеялами, полотенцами или пеноизоляционным материалом. Это поможет ему лучше хранить холодный воздух.

3. Заморозьте воду. Перед отключением электроэнергии заморозьте подсоленную воду в пластиковых бутылках или контейнерах. Замороженные глыбы льда можно использовать в качестве дополнительного источника холода, разместив их на полках холодильника.

4. Храните продукты в закрытых упаковках. Это поможет еде дольше сохраняться свежей.

5. Перенесите скоропортящиеся продукты в морозильную камеру. Мясо, рыба, птица, молочные продукты и другие скоропортящиеся продукты можно перенести в морозильную камеру, чтобы продлить срок их хранения.

6. Используйте сухой лед. Это жесткий углекислый газ, который может обеспечить дополнительное охлаждение. Его можно купить в магазинах или онлайн.

7. Переместите холодильник в прохладное место. Если возможно, переместите холодильник в подвал или в другое прохладное место. Это поможет ему подольше держаться холодным.

По возможности используйте портативную электростанцию. Если у вас есть портативная электростанция, вы можете использовать ее для питания холодильника.

Специалисты не советуют классы в холодильнике слишком много продуктов. Это может заблокировать циркуляцию воздуха и привести к более быстрому повышению температуры.

Предлагаем узнать простой способ сохранить продукты свежими в холодильнике подольше.

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