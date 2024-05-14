Як та коли садити солодкий перець: поради досвідчених городників

Болгарський перець, або солодкий перець, хоч і вибагливий у догляді, при правильному підході порадує вас багатим урожаєм. У цій статті розповімо, коли садити перець на розсаду та у відкритий ґрунт, а також як за ним доглядати.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете виростити багатий урожай смачного і соковитого солодкого перцю. Порадами поділились на сайті zaxid.net.

Читайте також: Чотири "капризи" перцю: що не любить цей овоч

Сприятливі дні для висадки розсади

Перець не любить холоду, тому з висадкою розсади у відкритий ґрунт краще не поспішати. Дочекайтеся, коли мине загроза заморозків, а ґрунт прогріється до +13-15°C.

Згідно з посівним календарем:

Травень: 19-22, 24-27, 30, 31.

19-22, 24-27, 30, 31. Червень: 8-15.

Місце і ґрунт

Перець потребує багато сонця і тепла, тому ділянку для нього обирайте сонячну. Грядка не повинна бути в низині, щоб не застоювалася вода. Ґрунт має бути легким і пухким, наприклад, супісок.

Підготовка розсади до висаджування

Переросла розсада може скидати квіти. Щоб вона не витрачала сили на зав'язування плодів, видаліть по одній квітці з першої та другої розвилини. Це стимулюватиме ріст вегетативної маси.

Чим потужніший кущ буде до початку плодоношення, тим більше плодів він дасть.

Висаджування перцю в ґрунт

Інтервал між рослинами в ряду (при дворядній посадці) - 25-30 см.

Відстань між рядками - близько 40 см.

Ширина проміжку між першими двома рядками і наступними - 60 см.

Перець не варто заглиблювати.

Після посадки навколо кожного саджанця зробіть лунку для поливу.

Молоді саджанці поливайте під корінь або згори (обережно, щоб не пошкодити стебло).

Дорослим рослинам вода подається лише під корінь.

Догляд за перцем

Полив: Регулярний, але не рясний. У спекотну погоду поливайте частіше.

Регулярний, але не рясний. У спекотну погоду поливайте частіше. Підживлення: 2-3 рази за сезон комплексним мінеральним добривом.

2-3 рази за сезон комплексним мінеральним добривом. Розпушування ґрунту: Після кожного поливу.

Після кожного поливу. Прополка: Регулярно видаляйте бур'яни.

Регулярно видаляйте бур'яни. Пасинкування: Видаляйте бічні пагони до першої розвилини. Це стимулює ріст основного стебла і плодоношення.

Видаляйте бічні пагони до першої розвилини. Це стимулює ріст основного стебла і плодоношення. Формування куща: Залиште 2-3 головних стебла, інші видаліть.

Залиште 2-3 головних стебла, інші видаліть. Мульчування: Замульчуйте ґрунт соломою, сіном або тирсою. Це допоможе зберегти вологу і запобігти росту бур'янів.

Збір врожаю

Перець збирають у міру дозрівання. Зрілий плід має насичений колір і легко відділяється від куща.

Нагадаємо, ми вже писали, чим підживлювати перець, щоб отримати щедрий та здоровий врожай.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!