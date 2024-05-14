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Как и когда сажать перец: советы опытных огородников

Игорь Романько

Как правильно сажать сладкий перец в открытый грунт
Как правильно сажать сладкий перец в открытый грунт

Болгарский перец или сладкий перец, хоть и требовательный в уходе, при правильном подходе порадует вас богатым урожаем. В этой статье расскажем, когда сажать перец на рассаду и в открытый грунт, а также как за ним ухаживать.

Следуя этим простым правилам, вы сможете вырастить богатый урожай вкусного и сочного сладкого перца. Советами поделились на сайте zaxid.net.

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Благоприятные дни для высадки рассады

Перец не любит холода, поэтому с высадкой рассады в открытый грунт лучше не торопиться. Дождитесь, когда пройдет угроза заморозков, а почва прогреется до +13-15°C.

Согласно посевному календарю:

  • Май: 19-22, 24-27, 30, 31.
  • Июнь: 8-15.

Место и почва

Перец нуждается в много солнца и тепла, поэтому участок для него выбирайте солнечный. Грядка не должна быть в низине, чтобы не застаивалась вода. Почва должна быть легкой и рыхлой, например, супесей.

Подготовка рассады к высадке

  • Переросшая рассада может сбрасывать цветы. Чтобы она не тратила силы на завязывание плодов, удалите по одному цветку из первого и второго развилки. Это будет стимулировать рост вегетативной массы.
  • Чем мощнее куст будет к началу плодоношения, тем больше плодов он даст.

Высадка перца в грунт

  • Интервал между растениями в ряду (при двухрядной посадке) – 25-30 см.
  • Расстояние между строками – около 40 см.
  • Ширина промежутка между первыми двумя строками и последующими – 60 см.
  • Перец не следует углублять.
  • После посадки вокруг каждого саженца сделайте лунку для полива.
  • Молодые саженцы поливайте под корень или сверху (осторожно, чтобы не повредить стебель).
  • Взрослым растениям вода подается только под корень.

Уход за перцем

  • Полив: Регулярный, но не обильный. В жаркую погоду поливайте почаще.
  • Питание: 2-3 раза в сезон комплексным минеральным удобрением.
  • Рыхление почвы: После каждого полива.
  • Прополка: Регулярно удаляйте сорняки.
  • Удаление боковых побегов до первой развилки. Это стимулирует рост основного стебля и плодоношения.
  • Формирование куста: Оставьте 2-3 главных стебля, остальные удалите.
  • Мульчирование: Замульчивайте почву соломой, сеном или опилками. Это поможет сохранить влагу и предотвратить рост сорняков.

Сбор урожая

Перец собирают по мере созревания. Зрелый плод имеет насыщенный цвет и легко отделяется от куста.

Напомним, мы уже писали, чем подкармливать перец, чтобы получить щедрый и здоровый урожай.

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