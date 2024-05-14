Как и когда сажать перец: советы опытных огородников
Болгарский перец или сладкий перец, хоть и требовательный в уходе, при правильном подходе порадует вас богатым урожаем. В этой статье расскажем, когда сажать перец на рассаду и в открытый грунт, а также как за ним ухаживать.
Следуя этим простым правилам, вы сможете вырастить богатый урожай вкусного и сочного сладкого перца. Советами поделились на сайте zaxid.net.
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Благоприятные дни для высадки рассады
Перец не любит холода, поэтому с высадкой рассады в открытый грунт лучше не торопиться. Дождитесь, когда пройдет угроза заморозков, а почва прогреется до +13-15°C.
Согласно посевному календарю:
- Май: 19-22, 24-27, 30, 31.
- Июнь: 8-15.
Место и почва
Перец нуждается в много солнца и тепла, поэтому участок для него выбирайте солнечный. Грядка не должна быть в низине, чтобы не застаивалась вода. Почва должна быть легкой и рыхлой, например, супесей.
Подготовка рассады к высадке
- Переросшая рассада может сбрасывать цветы. Чтобы она не тратила силы на завязывание плодов, удалите по одному цветку из первого и второго развилки. Это будет стимулировать рост вегетативной массы.
- Чем мощнее куст будет к началу плодоношения, тем больше плодов он даст.
Высадка перца в грунт
- Интервал между растениями в ряду (при двухрядной посадке) – 25-30 см.
- Расстояние между строками – около 40 см.
- Ширина промежутка между первыми двумя строками и последующими – 60 см.
- Перец не следует углублять.
- После посадки вокруг каждого саженца сделайте лунку для полива.
- Молодые саженцы поливайте под корень или сверху (осторожно, чтобы не повредить стебель).
- Взрослым растениям вода подается только под корень.
Уход за перцем
- Полив: Регулярный, но не обильный. В жаркую погоду поливайте почаще.
- Питание: 2-3 раза в сезон комплексным минеральным удобрением.
- Рыхление почвы: После каждого полива.
- Прополка: Регулярно удаляйте сорняки.
- Удаление боковых побегов до первой развилки. Это стимулирует рост основного стебля и плодоношения.
- Формирование куста: Оставьте 2-3 главных стебля, остальные удалите.
- Мульчирование: Замульчивайте почву соломой, сеном или опилками. Это поможет сохранить влагу и предотвратить рост сорняков.
Сбор урожая
Перец собирают по мере созревания. Зрелый плод имеет насыщенный цвет и легко отделяется от куста.
Напомним, мы уже писали, чем подкармливать перец, чтобы получить щедрый и здоровый урожай.
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