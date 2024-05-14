Как и когда сажать перец: советы опытных огородников

Болгарский перец или сладкий перец, хоть и требовательный в уходе, при правильном подходе порадует вас богатым урожаем. В этой статье расскажем, когда сажать перец на рассаду и в открытый грунт, а также как за ним ухаживать.

Следуя этим простым правилам, вы сможете вырастить богатый урожай вкусного и сочного сладкого перца. Советами поделились на сайте zaxid.net.

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Благоприятные дни для высадки рассады

Перец не любит холода, поэтому с высадкой рассады в открытый грунт лучше не торопиться. Дождитесь, когда пройдет угроза заморозков, а почва прогреется до +13-15°C.

Согласно посевному календарю:

Май: 19-22, 24-27, 30, 31.

19-22, 24-27, 30, 31. Июнь: 8-15.

Место и почва

Перец нуждается в много солнца и тепла, поэтому участок для него выбирайте солнечный. Грядка не должна быть в низине, чтобы не застаивалась вода. Почва должна быть легкой и рыхлой, например, супесей.

Подготовка рассады к высадке

Переросшая рассада может сбрасывать цветы. Чтобы она не тратила силы на завязывание плодов, удалите по одному цветку из первого и второго развилки. Это будет стимулировать рост вегетативной массы.

Чем мощнее куст будет к началу плодоношения, тем больше плодов он даст.

Высадка перца в грунт

Интервал между растениями в ряду (при двухрядной посадке) – 25-30 см.

Расстояние между строками – около 40 см.

Ширина промежутка между первыми двумя строками и последующими – 60 см.

Перец не следует углублять.

После посадки вокруг каждого саженца сделайте лунку для полива.

Молодые саженцы поливайте под корень или сверху (осторожно, чтобы не повредить стебель).

Взрослым растениям вода подается только под корень.

Уход за перцем

Полив: Регулярный, но не обильный. В жаркую погоду поливайте почаще.

Регулярный, но не обильный. В жаркую погоду поливайте почаще. Питание: 2-3 раза в сезон комплексным минеральным удобрением.

2-3 раза в сезон комплексным минеральным удобрением. Рыхление почвы: После каждого полива.

После каждого полива. Прополка: Регулярно удаляйте сорняки.

Регулярно удаляйте сорняки. Удаление боковых побегов до первой развилки. Это стимулирует рост основного стебля и плодоношения.

боковых побегов до первой развилки. Это стимулирует рост основного стебля и плодоношения. Формирование куста: Оставьте 2-3 главных стебля, остальные удалите.

Оставьте 2-3 главных стебля, остальные удалите. Мульчирование: Замульчивайте почву соломой, сеном или опилками. Это поможет сохранить влагу и предотвратить рост сорняков.

Сбор урожая

Перец собирают по мере созревания. Зрелый плод имеет насыщенный цвет и легко отделяется от куста.

Напомним, мы уже писали, чем подкармливать перец, чтобы получить щедрый и здоровый урожай.

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