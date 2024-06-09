Як день народження визначає характер людини

День тижня, в який народилася людина, може впливати на її характер. UAportal підготував огляд про те, який день тижня перебуває під впливом певної планети, що, своєю чергою, впливає на певні риси характеру людини.

Понеділок

Якщо народився в понеділок, то ним керує Місяць. В емоційному плані вони переживають злети і падіння і мають сильне почуття емпатії. Сім'я і дім мають для них першорядне значення. Вони надійні компаньйони в бізнесі, дружбі і коханні, завжди вірні і віддані, навіть у складних ситуаціях.

Вівторок

Народжені у вівторок сповнені енергії, рішучості та духу суперництва. Вони люблять сперечатися і постійно прагнуть досягти найкращого. Марс, їх правляча планета, яка підштовхує до змін і досягнення нових висот.

Середа

Середою керує Меркурій, який асоціюється з багатством, товариськістю і вивченням світу. Однак люди, народжені в цей день, можуть приймати імпульсивні рішення і намагатися відрізнити хороше від поганого, правильне від неправильного. З іншого боку, вони володіють унікальною здатністю імпровізувати і пристосовуватися до будь-якої ситуації, не вважаючи жодну проблему занадто складною.

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Четвер

Оптимізм і життєрадісність є визначальними рисами тих, хто народився в четвер, завдяки впливу Юпітера, найсприятливішої планети в астрології. Такі люди зрілі не по роках і щодня дають мудрі поради. Їм подобається допомагати іншим, але вони також вважають за краще зберігати контроль.

П'ятниця

П'ятниця перебуває під впливом Венери, яка асоціюється з любов'ю, красою і задоволенням. Народжені в цей день товариські і прагнуть повною мірою насолоджуватися життям. У них високі стандарти і часто нереалістичні очікування. Вони обожнюють гроші, розкіш і красиві речі, прагнуть до комфортного і захопливого життя.

Субота

Люди, народжені в суботу, під впливом Сатурна, часто не можуть зважитися на рішучі дії в небезпечних ситуаціях. Вони індивідуалістичні і віддають перевагу власній компанії. Вони досягають успіху в роботі на самоті і мають менше соціальних вимог порівняно з іншими.

Неділя

Неділя управляється Сонцем. Люди, народжені в цей день, вважаються надзвичайно щасливими і благословенними долею. Вони випромінюють оптимізм, чарівність і харизму, володіють лідерськими якостями.

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