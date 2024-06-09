Как день рождения определяет характер человека

День недели, в который родился человек, может влиять на его характер. UAportal подготовил обзор о том, какой день недели находится под влиянием планеты, что, в свою очередь, влияет на определенные черты характера человека.

Понедельник

Если кто-то родился в понедельник, то им руководит Луна. В эмоциональном плане они испытывают взлеты и падения и испытывают сильное чувство эмпатии. Семья и дом имеют для них первостепенное значение. Они надежные компаньоны в бизнесе, дружбе и любви, всегда верны и преданы, даже в сложных ситуациях.

Вторник

Родившиеся во вторник полны энергии, решимости и духа соперничества. Они любят спорить и постоянно стремятся добиться лучшего. Марс, их правящая планета, которая подталкивает к изменениям и достижению новых высот.

Среда

Средой управляет Меркурий, ассоциирующийся с богатством, общительностью и изучением мира. Однако люди, рожденные в этот день, могут принимать импульсивные решения и пытаться отличить хорошее от плохого, правильное от неправильного. С другой стороны, они обладают уникальной способностью импровизировать и приспосабливаться к любой ситуации, не считая проблему слишком сложной.

Читайте также: Почему нельзя оставлять стол без скатерти

Четверг

Оптимизм и жизнерадостность являются отличительными чертами родившихся в четверг благодаря влиянию Юпитера, самой благоприятной планеты в астрологии. Такие люди зрелые не по годам и каждый день дают мудрые советы. Им нравится помогать другим, но они также предпочитают сохранять контроль.

Пятница

Пятница находится под влиянием Венеры, которая ассоциируется с любовью, красотой и удовольствием. Рожденные в этот день общительны и стремятся в полной мере наслаждаться жизнью. У них высокие стандарты и зачастую нереалистичные ожидания. Они обожают деньги, роскошь и красивые вещи, стремятся к комфортной и увлекательной жизни.

Суббота

Люди, рожденные в субботу, под влиянием Сатурна, часто не могут решиться на решительные действия в опасных ситуациях. Они индивидуалистические и предпочитают собственную компанию. Они преуспевают в работе в одиночестве и имеют меньше социальных требований по сравнению с другими.

Воскресенье

Воскресенье управляется Солнцем. Люди, рожденные в этот день, считаются чрезвычайно счастливыми и благословенными судьбами. Они излучают оптимизм, обаяние и харизму, обладают лидерскими качествами.

Напомним, ранее команда UAportal рассказывала, каких вещей нужно избавиться, чтобы в доме царил достаток.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !