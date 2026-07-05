Змінюють уявлення про планету: на Марсі знайшли новий вид печер (фото)

На Марсі могли існувати не лише вулканічні, а й карстові печери. До такого висновку дійшла міжнародна група дослідників з Університету Шеньчженя під керівництвом Раві Шарми та Чунью Діна. Вчені виявили вісім загадкових об'єктів, які, ймовірно, сформувалися під впливом води.

Якщо гіпотеза підтвердиться, це стане першим доказом існування карстових печер на Червоній планеті. Про це повідомило видання Space Daily.

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Довгий час науковці вважали, що більшість підземних порожнин на Марсі є лавовими трубками, які виникли після застигання потоків магми. Така версія здавалася найбільш логічною через численні вулканічні регіони планети, масштабні лавові потоки та характерні провалля, схожі на входи до підземних тунелів.

Однак нове дослідження пропонує інше пояснення для восьми об'єктів, знайдених у долині Гебрус. На думку авторів роботи, вони могли утворитися внаслідок розчинення водою певних порід. Саме такий процес на Землі призводить до формування карстових печер.

Поки що вчені називають ці структури лише потенційними карстовими печерами. Усі висновки ґрунтуються на даних орбітальних апаратів, оскільки жоден марсохід не досліджував ці об'єкти безпосередньо. Через це їхню внутрішню будову наразі неможливо підтвердити.

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Дослідники зазначають, що підтвердження цієї гіпотези суттєво змінить уявлення про геологічну історію Марса. Це свідчитиме про те, що підземні порожнини на планеті могли формуватися не лише внаслідок вулканічних процесів, а й завдяки тривалій взаємодії води з розчинними породами.

Такі печери становлять інтерес і для майбутніх космічних місій. Підземні порожнини можуть забезпечувати природний захист від космічної радіації, різких температурних коливань та інших небезпечних факторів, що робить їх перспективними місцями для досліджень і потенційного розміщення майбутніх експедицій.

Крім того, карстові печери можуть містити цінну інформацію про давнє середовище Марса. Як зазначають автори дослідження, їхні стінки та мінеральні відкладення здатні зберігати відомості про склад води, хімічні процеси та умови, які існували під поверхнею планети мільйони років тому. У разі підтвердження відкриття такі об'єкти стануть не лише природними укриттями, а й своєрідними геологічними архівами історії Марса.

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