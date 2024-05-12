Хрумка папороть: як приготувати молоді пагони

Червона рута то і є та містична квітка папороті - так говорить легенда. А пісні Володимира Івасюка справді стали чарівними не лише для України а й для всього світу.

Ну, а я вирішив приготувати молоді пагони папороті, які зараз якраз тільки, тільки зʼявляються. Кухарі готують багато дикоросів і в Україні є біля 55 видів цієї рослини, яка ще може бути цікавою на смак і не тільки солоною, а й навіть у десертах!

Хрумка папороть:

-молоді пагони папороті 250г

-75 г борошна

-75 г кукурудзяного крохмалю

-220г пива або води (газована)

-чайна ложка паприки

-чайна ложка сухого часнику

-чайна ложка меленого коріандру

-сіль

-Олія для смажіння

-панірувальні білі сухарі

Готуємо!

перебравши і промивши у воді пагони.

перекладаю їх у миску та додаю сік лимона чи декілька крапель винного оцту (можна узяти ябучний) і заливаю окропом, даю постояти 5 хвилин. Зливаю воду і даю обсохнути.

окремо у мисці змішую борошно з крохмалем, спеціями, сіллю, заливаю пивом і роблю досить рідкуватий кляр - консистенція трохи густіше ніж на млинці.

розігріваю олію. Папороть вмочую у клярі, потім у сухарі панко і одразу поміщаю в олію. Смажу на невеликому вогні приблизно хвилину!

ГОТОВО

Їсти одразу.

Особливо смачно з соусом тар-тар, в який я додано трохи барбекю!

Дивно, незвично і смачно!