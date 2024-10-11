Хаш — традиційний вірменський суп

Коли ви питаєте мене за традиції, так ось один з перших:

Зібрати всю сімʼю і дуже близьких друзів за великим столом і зварити 12 годин хаш

Хаш — це традиційний вірменський суп, який також популярний у грузинській, азербайджанській та кавказькій кухнях. Це густий і ситний суп, який зазвичай готують із яловичих або телячих ніг, тріпухи та іноді інших частин м’яса. Хаш часто вважають стравою для відновлення сил, і його особливо полюбляють вживати в холодну пору року.

Основні характеристики хашу:

• Інгредієнти: телячі або яловичі ноги (копита), тріпуха, часник, сіль. Його часто подають з лавашем, лимоном і зеленню.

• Приготування: Хаш готують дуже повільно, зазвичай його варять кілька годин. Спочатку ноги вимочують у воді, а потім варять до тих пір, поки вони не стануть дуже м’якими. Суп може варитися протягом ночі на повільному вогні.

• Подача: Часто його їдять на сніданок або в ранкові години, суп супроводжують свіжим лавашем, зеленою цибулею, та часниковим соусом. Традиційно хаш вживають разом з чаркою горілки або іншими алкогольними напоями.

Це страва, яка має особливе місце у вірменській культурі, і зазвичай її готують для великих застіль або святкових подій. Готуйте з любов’ю