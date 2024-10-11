Хаш – традиционный армянский суп

Когда вы спрашиваете меня по традиции, так вот один из первых:

Собрать всю семью и очень близких друзей за большим столом и сварить 12 часов хаш

Хаш – это традиционный армянский суп, который также популярен в грузинской, азербайджанской и кавказской кухнях. Это густой и сытный суп, обычно готовят из говяжьих или телячьих ног, трепухи и иногда других частей мяса. Хаш часто считают блюдом для восстановления сил, и его особенно любят употреблять в холодное время года.

Основные характеристики хаша:

• Ингредиенты: телячьи или говяжьи ноги (копыта), трепуха, чеснок, соль. Его часто подают с лавашем, лимоном и зеленью.

• Приготовление: Хаш готовят очень медленно, обычно его варят несколько часов. Сначала ноги вымачивают в воде, а затем варят до тех пор пока они не станут очень мягкими. Суп может вариться в течение ночи на медленном огне.

• Подача: Часто его едят на завтрак или в утренние часы, суп сопровождают свежим лавашем, зеленым луком и чесночным соусом. Традиционно хаш употребляют вместе с рюмкой водки или другими алкогольными напитками.

Это блюдо, которое имеет особое место в армянской культуре, и обычно его готовят для больших застолий или праздничных событий. Готовьте с любовью