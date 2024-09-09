Гречаний чай: корисний рідкісний десерт

Чи чули ви колись про гречаний чай? У нас він з'явився нещодавно, ще не дуже популярний, а ось китайці цей чай п'ють, як ми каву. Я, звичайно, теж не змогла пройти повз гречаного чай. І скажу вам, китайці таки знаються на цьому. Розповім про гречаний чай детальніше.

Гречаний чай у Китаї називається Ку Цяо, і це один з улюблених напоїв у китайців. Вони поважають цей чай за дуже незвичайний смак, як для чаю, а ще за його користь.

Гречаний чай, як можна здогадатися з назви, - це чай з гречки. Тільки для цього чаю потрібна не звичайна гречка, з якої готуємо кашу, а татарська.

Татарська гречка – це сорт гречки, яку вирощують у Китаї, у неї легший та ніжніший смак, ніж у гречки звичайної. Чай готують не з листя, як усі чаї, а із зерен.

Гречаний чай – це древній китайський напій. Кажуть, що ще у VII столітті до нашої ери китайці готували з гречки цілющий відвар, який рятував їх від голоду. Пізніше із цих зерен почали готувати чай. Гречаний чай - смачний, ароматний і ситний, тому що в ньому багато клітковини (у цьому він схожий на гречану кашу).

У гречаного чаю присмак здоби: нагадує тепле вівсяне печиво, вафлі або мафіни, а в ароматі – ванільні нотки. Такий вам рідкий десерт!