Гречневый чай: полезный редкий десерт

Слышали ли вы когда-нибудь о гречневом чае? У нас он появился недавно, еще не очень популярен, а вот китайцы этот чай пьют как мы кофе. Я, конечно, тоже не смогла пройти мимо гречишного чая. И скажу вам, китайцы все-таки разбираются в этом. Расскажу о гречневом чае подробнее.

Гречишный чай в Китае называется Ку Цяо, и это один из любимых напитков у китайцев. Они уважают этот чай за очень необычный вкус, как для чая, а еще за его пользу.

Гречневый чай, как можно догадаться из названия, – это чай из гречки. Только для этого чаю нужна не обычная гречка, из которой готовим кашу, а татарскую.

Татарская гречка – это сорт гречихи, которую выращивают в Китае, у нее более легкий и нежный вкус, чем у гречихи обыкновенной. Чай готовят не из листьев, как все чаи, а из зерен.

Гречневый чай – древний китайский напиток. Говорят, что еще в VII веке до нашей эры китайцы готовили из гречки целебный отвар, спасавший их от голода. Позже из этих зерен начали готовить чай. Гречневый чай – вкусный, ароматный и сытный, потому что в нем много клетчатки (в этом он похож на гречневую кашу).

У гречишного чая привкус сдобы: напоминает теплое овсяное печенье, вафли или мафины, а в аромате – ванильные нотки. Такой вам редкий десерт!