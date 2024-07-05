Гомілки індички у яблучному соусі барбекю

Я обожнюю усілякі тушковані та томлені страви, і вдома і на грилі. Звісно, я завжди використовую і фольгу, і пергамент.

Для рецепта:

- 2-3 шт гомілки індички (2кг)

- 18г солі

- паприка, мелений коріандр, чорний перець, гірчиця, олія

Для соусу:

- 300г яблучний сік

- 180г Кетчуп

- 50г яблучний оцет

- 50г цукру

- чилі, сухий часник

- сіль та паприка

Приготування:

Маринуємо заздалегідь індичку: протикаю гомілки ножем, додаю сіль, спеції, трохи гірчиці та олії, добре змащую ніжки і даю їм постояти бажано ніч у холодильнику (дуже зручно це робити у пакетах-слайдерах від Фрекен БОК)

Готую соус:

У сотейнику чи пательні змішую усі інгредієнти. Доводжу до кипіння і готово.

Приготування гомілок:

Обсмажую ніжки на середньому вогні ( бажано робити коли вогонь вже зменшується)

Змащую гомілки соусом, і ще 3-4 хвилини готую.

Далі беру шар міцної фольги MАХ, на нього кладу лист пергаменту, поміщаю гомілку і ще добре додаю соусу, щільно закриваю. Ставлю готуватись-томитися на малій температурі приблизно 1.5 години.

Коли гомілка готова. Дістаю її з фольги, ще трішечки рум’яню на малому вогні та декілька разів щедро змащую яблучним соком.

Вийшло ну дууууже смачно.

Спробуйте!