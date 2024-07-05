Голени индейки в яблочном соусе барбекю

Я обожаю всякие тушеные и томленные блюда, дома и на гриле. Конечно, я всегда использую и фольгу, и пергамент.

Для рецепта:

- 2-3 шт голени индейки (2кг)

- 18г соли

- паприка, молотый кориандр, черный перец, горчица, масло

Для соуса:

- 300г яблочный сок

- 180г Кетчуп

- 50г яблочный уксус

- 50г сахара

- чили, сухой чеснок

- соль и паприка

Приготовление:

Маринуем заранее индейку: протыкаю голени ножом, добавляю соль, специи, немного горчицы и масла, хорошо смазываю ножки и даю им желательно постоять ночь в холодильнике (очень удобно это делать в пакетах-слайдерах от Фрекен БОК)

Готовлю соус:

В сотейнике или сковороде смешиваю все ингредиенты. Довожу до кипения и готово.

Приготовление голеней:

Обжариваю ножки на среднем огне (желательно делать когда огонь уже уменьшается)

Смазываю голени соусом, и еще 3-4 минутки готовлю.

Далее беру слой крепкой фольги MАХ, на него кладу лист пергамента, помещаю голень и еще хорошо добавляю соус, плотно закрываю. Ставлю готовиться-томиться на малой температуре примерно 1.5 часа.

Когда голень готова. Достаю ее из фольги, еще немного румяну на малом огне и несколько раз щедро смазываю яблочным соком.

Получилось ну очень вкусно.

Попробуйте!